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İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
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MEF Üniversitesi'ni tanımaya nereden başlamak istersin?
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MEF Üniversiteli Olmak...
- Geleneksel üniversite eğitim sistemi yerine, dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyada, günümüz üniversite öğrencisi olan Z Kuşağı’nın ve sonrasının eğitimini amaçlayan, “Flipped Learning” eğitim-öğretim sistemi ile geleceğe hazırlanmaktır,
- Tam zamanlı kadrosunun tamamı yabancı öğretim görevlilerinden oluşan hazırlık sınıflarında İngilizce öğrenmektir,
- 3+2 programları ile MEF Üniversitesi’nden Lisans, yurt dışı anlaşmalı bir üniversiteden yüksek lisans diploması alabilmektir,
- Her dönem esnek ders yükü ile ders seçimleri ve yaz okulunda zengin ders seçenekleri sayesinde 4 yıl olan 240 AKTS kredili lisans eğitimini 3 yılda bitirebilmek, 4. yılda ise tezsiz yüksek lisans yapabilmektir,
- Türkiye’nin ve İstanbul’un finans/ticaret merkezi olan Maslak’ta öğrenim görmek, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezinde olmaktır,
- Alanlarında uzman uluslararası akademisyenlerle öğrenim görmektir,
- Eğitim, taşımacılık, medya ve yayıncılık, sanayi ve inşaat sektöründeki şirketlerinde gerçekleştirdiği ilklerle tanınan Arıkanlı Holding’in gücünü yanında hissetmektir,
- Kampüsü, akademik kadrosu ve uluslararası fırsatlarıyla dünya kapılarının kendisine açıldığının bilincinde olmaktır,
- Ulaşılabilinir yönetim anlayışı ve iletişime her an açık akademisyenlerle kariyerini yüksek öğretimde planlamaktır,
- Çevreci anlayışıyla yaşam kalitesini farklı boyuta taşıyan bir kampüse sahip olmaktır.
Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversite MEF’tir.
MEF Üniversitesi’nin 5 fakültede 15 farklı programının 2018 Taban Puanları ve 2019 Kontenjanları
MEF Üniversitesi’nde tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranlarında burslu olarak alınmaktadır.
Üniversitemize yürüme mesafesinde 280 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca erkek öğrencilerimiz için ise anlaşmalı yurtlarımız vardır.
Tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır.
MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce öğrenmeye getirdiği farklı bakış açısı, yabancı okutmaları, uzun araştırmalar sonucunda oluşturulan müfredat, aktif sınıf ortamı, öğrenci merkezli dil öğrenimi ile farklılaşıyor.
Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı, İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta ayrıcalıklı konumuyla MEF Üniversitesi
MEF’te Yenilikçi Eğitim
Flipped Learning
Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversite MEF’tir.
3+2 MEF’te Lisans+Uluslararası Yüksek Lisans
MEF Üniversitesi, tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak 3+2 Programıyla; MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır.
İngilizce Hazırlık Programı
MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce öğrenmeye getirdiği farklı bakış açısı, yabancı okutmaları, uzun araştırmalar sonucunda oluşturulan müfredat, aktif sınıf ortamı, öğrenci merkezli dil öğrenimi ile farklılaşıyor.
Okulda Üniversite
Daha öğrenciyken anlaşmalı okullarımızda öğretmenlik deneyimi yaşamak, teori ile pratiği kaynaştıran bir modeldir. Çırak-Kalfa-Usta modeliyle bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştirir.