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MEF Üniversiteli Olmak...

  • Geleneksel üniversite eğitim sistemi yerine, dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyada, günümüz üniversite öğrencisi olan Z Kuşağı’nın ve sonrasının eğitimini amaçlayan, “Flipped Learning” eğitim-öğretim sistemi ile geleceğe hazırlanmaktır,
  • Tam zamanlı kadrosunun tamamı yabancı öğretim görevlilerinden oluşan hazırlık sınıflarında İngilizce öğrenmektir,
  • 3+2 programları ile MEF Üniversitesi’nden Lisans, yurt dışı anlaşmalı bir üniversiteden yüksek lisans diploması alabilmektir,
  • Her dönem esnek ders yükü ile ders seçimleri ve yaz okulunda zengin ders seçenekleri sayesinde 4 yıl olan 240 AKTS kredili lisans eğitimini 3 yılda bitirebilmek, 4. yılda ise tezsiz yüksek lisans yapabilmektir,
  • Türkiye’nin ve İstanbul’un finans/ticaret merkezi olan Maslak’ta öğrenim görmek, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezinde olmaktır,
  • Alanlarında uzman uluslararası akademisyenlerle öğrenim görmektir,
  • Eğitim, taşımacılık, medya ve yayıncılık, sanayi ve inşaat sektöründeki şirketlerinde gerçekleştirdiği ilklerle tanınan Arıkanlı Holding’in gücünü yanında hissetmektir,
  • Kampüsü, akademik kadrosu ve uluslararası fırsatlarıyla dünya kapılarının kendisine açıldığının bilincinde olmaktır,
  • Ulaşılabilinir yönetim anlayışı ve iletişime her an açık akademisyenlerle kariyerini yüksek öğretimde planlamaktır,
  • Çevreci anlayışıyla yaşam kalitesini farklı boyuta taşıyan bir kampüse sahip olmaktır.
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Öğrencilerimizin Başarılarından Örnekler

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Flipped Learning​

Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversite MEF’tir.

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Kontenjan ve Puanlar

MEF Üniversitesi’nin 5 fakültede 15 farklı programının 2018 Taban Puanları ve 2019 Kontenjanları

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Burslar ve Ücretler

MEF Üniversitesi’nde tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranlarında burslu olarak alınmaktadır.

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Yurtlar

Üniversitemize yürüme mesafesinde 280 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca erkek öğrencilerimiz için ise anlaşmalı yurtlarımız vardır.

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3+2 MEF’te Lisans + Uluslararası Yüksek Lisans

Tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır.

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İngilizce Hazırlık Programı

MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce öğrenmeye getirdiği farklı bakış açısı, yabancı okutmaları, uzun araştırmalar sonucunda oluşturulan müfredat, aktif sınıf ortamı, öğrenci merkezli dil öğrenimi ile farklılaşıyor.

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MEF’te Hayat

Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı, İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta ayrıcalıklı konumuyla MEF Üniversitesi

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Tanıtım Filmleri

MEF Üniversitesi’ni daha yakından tanımak için…

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Tanıtım Kataloğu

MEF Üniversitesi 2019 Tanıtım Kataloğu

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Prof. Dr. Erhan Erkut’tan Adaylara 15 Altın Tavsiye

Üniversite adaylarına tavsiyeler…

Aktif Öğrenme Yöntemi Flipped Learning'te Uluslararası Liderliğimiz

Dünya Flipped Learning Girişimi, Flipped Learning Standartlarını Harvard, Stanford ve MEF ile belirlediğini duyurdu.

MEF Flipped Learning deneyimlerini İngiltere ve ABD'de yayımlanan kitaplarla paylaştı.

Flipped Learning 3.0 adlı derginin 2. ve 3. sayısında MEF kapak olarak yer aldı.

MEF’te Yenilikçi Eğitim

Flipped Learning

Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversite MEF’tir.

3+2 MEF’te Lisans+Uluslararası Yüksek Lisans

MEF Üniversitesi, tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak 3+2 Programıyla; MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı

MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce öğrenmeye getirdiği farklı bakış açısı, yabancı okutmaları, uzun araştırmalar sonucunda oluşturulan müfredat, aktif sınıf ortamı, öğrenci merkezli dil öğrenimi ile farklılaşıyor.

Okulda Üniversite

Daha öğrenciyken anlaşmalı okullarımızda öğretmenlik deneyimi yaşamak, teori ile pratiği kaynaştıran bir modeldir. Çırak-Kalfa-Usta modeliyle bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştirir.

Tanıtım videomuzu izleyerek bizi daha yakından tanıyabilirsiniz.

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